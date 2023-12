Promozione. Pieve Fosciana in casa contro il San Marco. Mercato: preso Rocco

Il Pieve Fosciana del neoallenatore Daniele Martinelli debutta, domani, fra le mura amiche contro il San Marco Avenza per quella che può considerarsi la prima tappa del nuovo corso, in un mese di dicembre determinante, con tre impegni casalinghi su quattro per cercare di lasciare l’ultimo posto.

Novità, intanto, dal mercato: arrivato dal Tau il giovane attaccante Mattia Rocco, classe 2004, che domani sarà subito in campo. "Non ho la bacchetta magica, non posso fare miracoli – dice il tecnico – . Cercherò, prima di tutto, di lavorare sulla testa dei giocatori, poi con innesti mirati nei reparti maggiormente carenti (come l’attacco), proveremo fin da subito a fare qualche risultato importante". Un’ autentica impresa attende, però, i biancorossi, a cominciare da questa sfida contro una rivale diretta per la salvezza, cliente ostico, ma alla portata. Si gioca alle ore 14.30; atteso un buon pubblico.

F. B.