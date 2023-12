PROMOZIONE. Pieve Fosciana ko anche con il San Marco

PIEVE FOSCIANA

0

SAN MARCO AVENZA

1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Pieroni (32’ Tardelli), Valdrighi, Telloli (46’ Nelli), Turri, Giunta (87’ Cavani), Ghiloni, Rocco, Orsetti (46’ Balducci), Bertellotti (46’ Febbrai). All.: Martinelli.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi, Franzoni, Conti, Zuccarelli, Aliboni, Dell’Amico, Cucurnia, Mancini (70’ Pasquini), Smecca (85’ Cecchinelli), Shopy (90’ Granai). All.: Alessi.

Arbitro: Sorvillo di Piombino.

Rete: 26’ Mancini.

Note: espulsi 43’ Dell’Amico, 77’ Ghiloni, 80’ Pietrazzini.

PIEVE FOSCIANA - Nuova sconfitta del Pieve Fosciana, sempre più solo in fondo alla classifica, nonostante il cambio d’ allenatore. Contro il San Marco Avenza ci si è messa anche una buona dose di sfortuna, con la rete ospite viziata da un fuorigioco, anche se, poi, sono venuti a galla i soliti limiti dei garfagnini che non hanno saputo approfittare di un’ iniziale superiorità numerica, per rimanere nel finale a loro volta in nove e chiudere in attacco, con tanta volontà, ma senza concretezza.

Flav. Berl.