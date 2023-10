Promozione. Pieve Fosciana riposa. Fiducia a Compagnone

Turno di riposo per il Pieve Fosciana, in crisi di gol e di risultati, ultimo in classifica dopo sette giornate. Lungo confronto con la squadra; poi la società ha deciso di rinnovare la fiducia al giovane trainer Daniele Compagnone che, nonostante le sconfitte di misura, ha bene impostato i biancorossi contro Viareggio, Pietrasanta e Monsummano, anche se una buona dose di sfortuna ha impedito loro di fare punti. Dopo la pausa imposta dal calendario, la difficilissima trasferta di San Piero a Sieve nel turno infrasettimanale (mercoledì 1° novembre) e, soprattutto, la sfida interna con il Settimello diranno se i garfagnini avranno la possibilità di provare a rialzarsi. Gare che il tecnico sarà costretto a seguire dalla tribuna, visti i due turni di squalifica inflitte dal giudice sportivo.

F. B.