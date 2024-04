PROMOZIONE. Pieve tiene testa al Real. Poi cede alla distanza

PIEVE FOSCIANA

1

REAL CERRETESE

3

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli (74’ Tardelli), Giunta (60’ Cavani), Da Prato (7’ A. Orsetti, 50’ Bonini), Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Turri, Pieroni, Rocco (85’ Satti), Telloli. (A disp.: Velani, Biagioni, G. Orsetti). All.: Martinelli.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (68’ Michelotti), Grasseschi, Cerboni, Lamberti, Mordagà, Fedi (77’ Pisano), Nieri (85’ Lapi), Melani, Bouhafa, Menconi (77’ Masoni). (A disp.: Nigro, Tolaini, Tramacere, Bosco). All.: Petroni.

Arbitro: Gallà di Pistoia.

Reti: 47’ Melani, 50’ Fedi, 70’ Bouhafa, 90’ Pietrazzini.

SAN ROMANO - Prova d’orgoglio del Pieve Fosciana che tiene in scacco la quotata Real Cerretese nei primi 45’, prima di cedere alla distanza. I ragazzi di Martinelli sfiorano il gol con Rocco e giocano alla pari con un avversario d’alta classifica. Un episodio in avvio di ripresa cambia le sorti: errore di Regoli che spiana la strada ai biancoverdi. Fedi e Bouhafa mettono, poi, al sicuro il successo dei fiorentini. Al 90’ Pietrazzini realizza il gol della bandiera per i biancorossi.

Flav. Berl.