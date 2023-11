Promozione. Poker cerretese tutto nella ripresa. Doppietta Bouhafa

real cerretese

4

pieve fosciana

0

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Cerboni, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Pagliai, Lamberti, Tramacere Falco, Lapi, Nieri, Fioravanti, Pisano, Masoni. All. Petroni.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Pieroni, Matteoni, Turri, Giunta, Telloli, Orsetti, Febbrai, Ghiloni, Bertellotti. A disp. Velani, Valdrighi, Tardelli, Mazzei, Lombardi, Cavani, Balducci. All. Martinelli.

Arbitro: Carnevali di Livorno.

Reti: 55’ e 90’ Bouhafa, 70’ Fedi, 85’ Melani.

CERRETO GUIDI – Ci vuole quasi un ora ai biancoverdi per sbloccare il risultato, contro il fanalino di coda, poi non c’è storia. Dopo che il 1° tempo si chiude a reti bianche, infatti, in avvio di ripresa ci pensa il solito Bouhafa a portare in vantaggio la Real Cerretese. Il raddoppio è opera di Fedi poco oltre la metà della seconda frazione, poi negli ultimi dieci minuti arrotondano il risultato Melani e ancora Bouhafa.