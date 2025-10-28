Promozione. Pokerissimo sul Cantù. Lesmo vicino alla vetta

Il pokerissimo sul Cantù San Paolo riporta il Lesmo a ridosso della vetta, ora a -2. Due reti di Lolli, quella in apertura di Beretta, poi Fumagalli e Cannarozzo nella ripresa firmano la grande vittoria della formazione di Fossati che sale a quota 15 nel girone B dove continua a cincischiare il Meda (2-2 a Bernareggio contro la Vibe) lontanissimo dai piani alti, mentre sta facendo anche più del suo la Base che regola 2-1 il Grentarcardia e sale addirittura al quarto posto.

Sale di colpi anche l’Universal Solaro che ha reagito bene al ko di Gallarate e infila la seconda vittoria di fila sul campo del Morazzone (0-1). Nel girone D dopo il 2-2 nell’anticipo contro la capolista Speranza Agrate, la Concorezzese annuncia il nome dell’allenatore.

Si tratta di Diego Garofalo che dopo una lunga gavetta nelle giovanili biancorosse e il ruolo di responsabile del settore agonistico, assume anche il ruolo di guida tecnica della prima squadra.

Sembra uscita dal momento più buio anche l’AC Lissone che sbanca 3-0 il campo della Casati Arcore (Fossati, Lucente e Prato) vendicando il ko di Coppa Italia e torna sul podio del girone dietro a Scarioni e Speranza. Sempre fanalino di coda la Dipo battuta 3-2 a Trezzano.

Ro.San.