Promozione. Pontassieve, c’è la capolista. Luco rischia con il Casentino

La 19ª giornata si gioca alle 15 con questo programma.

Girone A Firenze Ovest-San Marco Avenza (arbitro: Bianchi di Lucca). L’Ovest senza Sottili e Tanini che non è più in rosa. Gli ospiti recuperano Costi. Pietrasanta-Cubino (Foresi di Livorno). Trasferta difficile e manca Cantini.

Girone B Montelupo-Cerbaia (Boeddu di Prato). Non sarà una gara facile, ma il Cerbaia è in ritmo. S. Miniato Romaiano-Ginestra F.na (Ferrara di Piombino). Scontro salvezza con la Ginestra priva di Iovino, Bruno e Giulio Mannini. Lebowski-Invicta Sauro (Nafra sezione Valdarno). A Miliani manca Ciancaleoni (assenza pesante), ma recupera Emili.

Girone C Pontassieve-Sansovino (Corti di Prato). Pontassieve di Guidi privo solo di Papini, pronto con Cragno, Bourezza e Romanelli a fermare la capolista Sansovino. Viciomaggio-Fiesole (Lorenzi di Pistoia). Nel Fiesole rientra Fantechi, assenti Olivieri e Roschi; i locali recuperano Morelli. Montagnano-Audax Rufina (Bianchini di Siena). Aretini senza Menchetti, la Rufina con Bachi e Sitzia priva di Maccari. Casentino Academy-Luco (Banfi di Pontedera). Nel Luco rientrano Pelagatti e Ballerini. San Piero a Sieve-Alberoro (Fracasso di Pisa). Il tecnico di casa recupera Pozzi, ospiti senza Polvani. Pienza-Settignanese (Bonamici di Grosseto). Non giocano Corri e Giustarini; Ponziani in forte dubbio. Dicomano-Chiantigiana (Simoncini di Pontedera). Dicomano senza Pruneti e Valoriani.

