Promozione. Pontassieve-Resco, tocca a voi

Dopo gli anticipi - San Piero a Sieve-Luco 0-3 (Serotti 2, Guidotti), Ginestra F.na-Barberino Tav.lle 1-1 (Cubillos, De Tellis), Forte dei Marmi-Pietrasanta 2-2 e Acquaviva-Foiano 0-1 - oggi alle 14,30, le altre della 7ª giornata.

Girone A Cubino-Fortis (arbitro: Farina di Arezzo). Locali privi di Tacchi ma rientra Pelhuri. Nella Fortis non ci sono defaillance. Montelupo-Settimello (De Vincenti di Carrara). Sarà un Settimello privo degli infortunati Lenzini, Caputo, Luka e Becattini. Ponte Buggianese-Firenze Ovest (Subhan di Pontedera). Per arrivare ai tre punti all’Ovest servirà una super gara.

Girone B Saline-Cerbaia (Magrini di Pistoia). Per questa trasferta il tecnico Cei conferma gli stessi uomini della settimana scorsa. Sancascianese-Orbetello (Como di Arezzo). E’ uno scontro diretto da monetizzare al massimo, anche con qualche assenza.

Girone C Dicomano-Casentino Academy (Cinotti di Empoli). Alle "Cortine" di Scarperia il Dicomano di Diotaiuti si presenta al completo. Montagnano-Audax Rufina (Cipullo di Siena). E’ la prima di Francini sulla panchina della Rufina che sarà priva di Riccioni e Marconi. Il Montagnano presenta Guido Davì, (’99) centrocampista ex Nardò (200 presenze in serie C). Pontassieve-Resco Reggello (Storri di Arezzo). Pontassieve privo di Bourezza squalificato, Reggello senza tre titolari, presenta Leon Lebrun (’04) proveniente dal Figline. Settignanese-Lebowski (Giuliarini di Grosseto) Al "Romagnoli" la squadra di casa non avrà Cosmi, ma recupera Elisacci. Sinalunghese-Fiesole (Norci di Arezzo). Al Fiesole per uscire indenne servirà la gara perfetta. Locali senza Celestini.

