Promozione. Ponte Buggianese show. Poker dei biancorossi. Settimello al tappeto

SETTIMELLO

Calu; Lici (31’ st Bandoni), Grasseschi, Fanti (10’ st Bellandi), Chelini, Palmese, Fruzzetti (28’ st Musteqja), Rosati, Mhilli (33’ st Fiumicino), Viola, Rugiati (37’ st Bicchieri). A disposizione: Matteucci, Cirasella, Sanzone, Cantini. Allenatore: Falivena

SETTIMELLO Marchi; Mina (24’ st Colzi), Gori, Giusti (7’ st Thiam), Testaguzza, Zinna (1’ st Klej), Becattini, Nencini, Rocco, Calabretta (42’ pt Cavicchi), Liberati. A disposizione: Cecconi, Casini, Lombardi, Licciardello, Baldi. Allenatore: Giannini

ARBITRO De Vincenti di Carrara

MARCATORI 15’ pt Fruzzetti, 26’ pt Rugiati, 33’ pt Mhilli, 31’ st Viola

Inizia nel migliore dei modi il campionato di Promozione del Ponte Buggianese, che vince con autorevolezza contro il Settimello. La formazione allenata da mister Falivena batte infatti con un rotondo 4-0 la squadra fiorentina. La gara del "Pertini" si mette sui binari giusti per il Ponte Buggianese già nel primo tempo. Al 15’ Rugiati ruba una palla alla formazione ospite, e serve Fruzzetti, che avanza palla al piede, e poi piazza di destro la sfera alle spalle di Marchi, segnando così il gol dell’1-0. Al 26’ Rugiati approfitta di uno svarione difensivo e a porta vuota realizza il 2-0. Passa davvero poco e al 33’ i biancorossi concretizzano un’altra azione d’attacco: lancio lungo verso Mhilli, che entra in area, vince di forza un contrasto con un difensore avversario, e scarica con forza nella porta avversaria la palla del 3-0. Il sipario cala al 76’: Rosati inventa su calcio di punizione un bel passaggio per Viola, chirurgico dalla media distanza.

Simone Lo Iacono