Promozione Pontremolese, brutta tegola. Sconfitta a tavolino contro la Larcianese

Una brutta tegola è caduta sulla Pontremolese che potrebbe avere delle ripercussioni nella corsa promozione. E’ stato accolto, infatti, il reclamo presentato dalla Larcianese in merito alla partita persa (2-1) al Lunezia il 14 gennaio scorso contro l’Azzurra e valevole per il campionato di Promozione. Il giudice sportivo ha assegnato alla squadra pistoiese la vittoria a tavolino per 3-0 perché la Pontremolese aveva schierato il calciatore Mirko Gabrielli in posizione irregolare poiché squalificato per una giornata. Il provvedimento era stato pubblicato sul comunicato ufficiale n.78 del 20 aprile 2023, relativo all’ultima gara dei playoff del campionato di Promozione. Il calciatore non avrebbe mai scontato la squalifica. La articolo 21, comma 6, del Cgs (Codice di Giustizia Sportiva, ndr) è talmente chiaro che non lascia spazio a interpretazioni: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagioni successive.".

Mirko Gabrielli, pur non impiegato in campo nella gara Pontremolese-Alleanza Giovanile del 24 settembre 2023 per squalifica, relativa all’espulsione dal campo nella precedente partita del campionato disputata il 17 settembre 2023 e persa in casa della Larcianese, ha preso parte anche alle successive gare e a quella presa in esame del 14 gennaio 2024. Gabrielli, quindi, non avrebbe dovuto partecipare alla gara di campionato del 17 settembre scorso e, pertanto, non avendo scontato la squalifica, né in quelle successive, si è trovato in posizione irregolare.

Alla luce di queste considerazioni e dei riscontri effettuati nell’esame, oltre alla perdita della partita per 0-3, la società della Pontremolese è stata punita con un’ammenda 400 euro. Gabrielli, inoltre, dovrà scontare i un’ulteriore giornata di squalifica, mentre al dirigente accompagnatore Alessandro Barontini è stato inibito fino al 18 febbraio 2024. Infine è stata disposta la trasmissione di tutti gli atti alla Procura federale.

"La società Pontremolese – si legge nel comunicato – valuterà nelle prossime ore come attivarsi per supportare la “buona fede“ sul fatto accaduto e confermare, anche eventualmente in altra sede, la memoria difensiva che è stata inviata al comitato territoriale. La società tiene a precisare che il dirigente Alessandro Barontini è estraneo al fatto in quanto non era addetto alla verifica sulla situazione disciplinare dei calciatori ed è stato sanzionato esclusivamente perché dirigente accompagnatore. La società da questo momento “imporrà“ un maggior controllo su questo tipo di problematiche che possono inficiare pesantemente l’importante lavoro societario. La nostra consapevolezza nel portare a termine il campionato in corso ottenendo il massimo risultato possibile non muta ed invitiamo i nostri sostenitori a rimanere ancora più vicini alla squadra in questa fase delicata della stagione".