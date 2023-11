Promozione. Portuense, che batosta: il Solarolo domina

portuense

1

solarolo

4

PORTUENSE: Broccoli, Sorghini (24’st Fomete), Sorrentino, Di Domenico (10’st Mahmoudi), Marconi, Bolognesi, Orlandi, Formigoni (15’st Scaglione), Melandri, Laghi, Sarto (10’st Pierfederici). All. Mariani.

SOLAROLO: Tassinari, Mengozzi, Venturelli, Fernandi, Morini, (31’st Gordini), Mongardi, Rimini (44’st Bertini), Errani Simone (23’st Menicucci), Sona (42’st Billi), Lanzoni (23’st Kacmoli), Piancastelli.

All. Assirelli.

Arbitro: Lorenzo Rossi di Mestre

Marcatori: 13’pt Mongardi, 16’pt Rimini, 11’st e 19’st Sona, 37’st Pierfederici.

Note: ammoniti Sorghini, Formigoni, Mengozzi, Morini, Rimini e Sona.

Terza sconfitta consecutiva per la Portuense, dopo Consandolo e Osteria Grande. Il Solarolo ha approfittato del periodo di crisi dei rossoneri, dominando in lungo e in largo per oltre un’ora. Al primo calcio d’angolo della partita ospiti in vantaggio: schiaccia di testa Errani, Broccoli respinge di piede, sulla ribattuta Mongardi si fa trovare pronto e mette in rete. Breve giro di lancette e arriva il raddoppio, finalizzato in contropiede da Rimini, che indisturbato si fa quaranta metri palla al piede, chiama all’uscita il portiere e lo trafigge facilmente. L’unica azione rossonera degna di nota è al 41’, propiziata da uno slalom di Di Domenico sulla fascia, cross sul secondo palo dove arriva Orlandi di gran carriera ma non trova la porta da buona posizione. Nel secondo tempo la Portuense parte forte, tuttavia nel momento migliore il Solarolo fa tris: Piancastelli conquista il fondo, mette in mezzo per l’accorrente Sona, che di testa mette sul secondo palo. Sempre Sona al 19’ segna la doppietta personale. Tutto nasce da una percussione sulla fascia sinistra, Errani a centro area colpisce la traversa, sulla ribattuta Sona è implacabile e fa poker. Al 37’ la Portuense accorcia le distanze. Bella manovra propiziata da Mahmoudi, che pesca Melandri in area, suggerimento per l’accorrente Pierfederici che trova il corridoio vincente.

Franco Vanini