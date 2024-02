Promozione. Portuense-Consandolo, il derby va ai padroni di casa

portuense

1

consandolo

0

PORTUENSE: Piovaccari, Pansini (40’st Ferrari), Sorrentino, Masiero, Sarto, Bolognesi, Di Domenico, Formigoni (32’st Grazia), Orlandi, Pierfederici (22’st Allegrucci), Fantoni (11’st Melandri). A disp. Simoni, Sovrani, Nicolasi, Schincaglia, Bonora. All. Mariani.

CONSANDOLO: Darraji, Gaiani (10’st Fabbri), Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Dell’Isola, Giberti (1’st Mazzoni), Colino, Badjie (40’st Vallesani). A disp. Guerra, Trotta, Merighi, Rossi, Tufa. All. Dirani.

Arbitro: Luca Sacchetti di Cesena. Marcatori: 2’st Pierfederici.

Note: espulsi Colino al 45+3st e direttamente dalla panchina Baglietti, ammoniti Vallesani, Trentini e Ferrari.

La Portuense vince di misura il derby, sia pure con qualche patema. Si è giocato al cospetto di una tribuna gremita, con tanti tifosi arrivati anche da Consandolo. Per la formazione rossonera è il settimo risultato utile consecutivo. Continua così la scalata alle posizioni di vertice. Le concorrenti cominciano a perdere terreno: Il Solarolo è stato sconfitto a Mesola, ko che si somma a quello del turno precedente a Consandolo; in due giornate i rossoneri hanno guadagnato quattro punti alla vice regina del girone e ora il distacco è di tre sole lunghezze e sabato nell’anticipo ci sarà lo scontro diretto a Solarolo per il potenziale aggancio. Ha perso anche il Valsanterno, ora anch’esso teoricamente a tiro della Portuense. E’ stato un derby bloccato a livello tattico nel primo tempo, con la Portuense padrona del campo che non riusciva a costruire occasioni da gol, a parte un tiro di Sarto alla mezz’ora che sorvola l’incrocio dei pali. Per il resto è noia. Cambia tutto nel secondo tempo. In avvio Fantoni se ne va in slalom, il suo tiro da posizione defilata è respinto da Darraji. Subito dopo la Portuense passa in vantaggio. E’ un’azione che porta la firma di Pierfederici, una sgroppata irresistibile sulla fascia sinistra, una volta entrato in area fulmina il portiere con una sassata imprendibile. All’8 percussione di Di Domenico, dal fondo suggerimento sul primo palo per l’accorrente Fantoni, anticipato dal portiere in uscita. Al 29’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa rossoblù rinvia corto, ne approfitta Formigoni, tiro di controbalzo che si infrange sulla traversa. Al 35’ si accende una mischia nell’area del Consandolo, la zampata di Orlandi nel traffico colpisce soltanto l’esterno della rete. Di qui in avanti c’è solo la formazione ospite, che pressa a tutto campo, ma la difesa rossonera regge. Da notare che al 7’ di recupero capitan Brandolini, sul secondo palo da sotto misura, ha l’opportunità di acciuffare il pareggio, ma arriva all’appuntamento con il gol con un attimo di ritardo.

Franco Vanini