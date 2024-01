Promozione. Portuense fa un balzo in avanti, delusione Mesola

Pareggio con il batticuore per il Comacchio, acciuffato nel finale ad Argenta nel derby ferrarese con il Consandolo. Una partita ricca di gol, anche se in casa lagunare rivendicano un risultato che penalizza i comacchiesi al di là di quanto fatto vedere in campo.

"Accettiamo il verdetto del campo, ma se dovessimo guardare le occasioni costruite, almeno 7-8, un rigore su Tedeschi non concesso, meritavamo l’intera posta – è l’analisi di Mauro Bresciani, allenatore della Comacchiese – Abbiamo preso due gol evitabili, senza nulla togliere al Consandolo, che ha fatto la sua onesta partita, una squadra bene messa in campo e che sa farsi rispettare".

Ha visto miglioramenti dopo la sconfitta di largo margine con la Portuense? "Sì, la squadra ha giocato con l’atteggiamento giusto, nonostante le difficoltà di formazione, soprattutto nel reparto arretrato con l’indisponibilità di Marcolini e Fantinuoli. La classifica nonostante tutto è buona, siamo in quinta posizione, il nostro reale valore si vedrà nelle due prossime partite: in casa domenica con la capolista Osteria Grande e poi la trasferta a Solarolo. L’importante è restare attaccati alle posizioni di vertice".

Si sta avvicinando alla zona play off la Portuense, che si è sbarazzata del Fossolo, seconda vittoria consecutiva. Da notare però che se il campionato finisse oggi la Portuense non farebbe i play off, perché ci sono 10 punti di margine tra la seconda e la quinta, che è la Comacchiese.

Torniamo al successo per 3-1 sui bolognesi del Fossolo: "Non bisogna limitarsi al solo risultato finale – dice Paolo Mariani, l’allenatore – è stato tutt’altro che semplice. Quando non chiudi le partite e regali un gol, diventa tutto un po’ in salita. Siamo stati bravi a reagire con lucidità, andando sugli esterni, cercando sempre di costruire, alla fine la qualità del gioco e dei singoli è venuta fuori". Domenica prossima nuovo derby per i rossoneri, attesi a Casumaro, che ha espugnato Corticella con un eloquente 3-0.

"Abbiamo fatto risultato pieno nonostante tre assenze pesanti (capitan Benini, Ginesi e Farina) contro una diretta concorrente per evitare i play out – è il commento soddisfatto di Massimiliano Testa – I ragazzi hanno interpretato la gara nel modo giusto, potevamo anche fare più di tre gol".

Infine cade il Mesola a Castenaso sotto i colpi di Arcesilai e compagni. "E’ la terza sconfitta stagionale, per quanto ci riguarda è stato un brutto dicembre e anche gennaio è cominciato sotto i peggiori auspici – sostiene il presidente castellano, Massimo Modena – C’erano i presupposti per riscattare il pareggio interno del turno precedente, invece dopo il gol di testa dei bolognesi la squadra si è come sciolta. Abbiamo giocato bene solo nella prima mezz’ora".

Franco Vanini