Promozione. Portuense rimaneggiata, resiste col Valsetta

PORTUENSE

0

VALSETTA LAGARO

0

PORTUENSE: Wangue, Masu, Gaiani, Di Domenicco, Alberi, Sovrani, Simeoni, Sassoli, Baglietti, Braghiroli (28’st Omodela), Fantoni. A disp: Cova, Izzo, Cocchi, Zappaterra, Buriani, Barkauoi, Sivieri, Biasini. All. Baiesi.

VALSETTA LAGARO: Crocco, Simonazzi, Sabbi (23’pt Lamma), Ravaglia, Badiani (33’st Aboutaoufik), Gabrielli Luca, Innocenti, Serra, Gentilini, Romeo (40’st Plicchi), Ruggeri (18’st Borghesi). A disp: Giuliani, Pierucci, Masini, Baldi, Gabrielli Matteo. All. Cati.

Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara. Note: ammoniti Wangue, Braghiroli, Innocenti, Serra, Gentilini, Ruggeri, Plicchi. Allontanato per proteste l’allenatore della Portuense Alessandro Baiesi.

La Portuense interrompe la serie negativa di sconfitte che durava da tre giornate consecutive e ferma la marcia trionfale del Valsetta Lagaro, che se avesse vinto anche sul sintetico di Portomaggiore avrebbe agganciato la nuova coppia di vertice Comacchiese-Mesola. E’ stata una partita senza gol, ma divertente, le squadre non si sono risparmiate. Ospiti pericolosi subito in avvio: cross dalla trequarti sul secondo palo dove svetta Serra, che sceglie bene il tempo e schiaccia di testa sul secondo palo, fuori di poco. La risposta rossonera non si fa attendere: fuga di Simeoni sulla fascia destra, suggerimento all’accorrente Fantoni, che arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Al 22’ combinazione Simeoni-Gaiani, che mette in mezzo per Braghiroli, che arriva a rimorchio, al momento del tiro si impappina e spreca da buona posizione. Al 40’ la Portuense perde palla in uscita, ne approfitta Ruggeri, che davanti al portiere in uscita non trova la porta. Il secondo tempo riapre com’era cominciato il primo. Combinazione Lamma-Ruggeri, che da buona posizione calcia alle stelle. Di qui in avanti si assiste a uno sterile predominio territoriale del Valsetta Lagaro, ma la difesa rossonera tiene botta. La gara si fa anche spigolosa, con entrate proibite da una parte e dall’altra. Al 37’ il nuovo entrato Omodela, un attaccante di colore diciottenne molto promettente, sfugge alla guardia di Simonazzi, entra in area e tenta di bucare la porta di Crocco, che è bravo a opporsi al diagonale sul secondo palo. E’ un punto d’oro per la Portuense, scesa in campo rimaneggiata.

Franco Vanini