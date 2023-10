Promozione,. Portuense travolta a Osteria Grande

Osteria Grande

Portuense

OSTERIA GRANDE: Leoni, Bruni, Gabrielli, Stanzani, Mazza, Zaganelli, Longo (17’ st Masoudi), Carboni (45’ st Landi), Serra (34’ st R. Spitz), Grazioso, Teglia. All.: Melotti.

PORTUENSE: Broccoli, Nicolasi, Masiero (25’ st Scaglione), Bolognesi, Marconi, Sovrani (15’ st Fomete), Orlandi (15’ st Sarto), Formigoni, Melandri, Laghi (25’ st Di Domenico), Mahmoudi (15’ st Pierfederici). All.Mariani

Arbitro: Rossetti di Parma.

Reti: 16’ pt Serra (O), 33’ st Grazioso (O), 48’ st Teglia (O).

Note: ammoniti: Bruni (O), Carboni (O), Pierfederici (P).

Ad una settimana dal derby perso contro il Consandolo, la Portuense cade ancora in trasferta, questa volta per mano dell’Osteria Grande. Ai locali basta un quarto d’ora per sbloccare la partita grazie a Serra, che è abile a sfruttare un cross dalla destra e a battere il portiere di testa. La Portuense non riesce a trovare il binario giusto per rendersi veramente pericolosa e il dominio dei locali viene frenato soltanto da Broccoli, il quale tiene a galla la propria squadra grazie ad una serie di parate significative. Neanche le sostituzioni operate nel secondo tempo dagli ospiti sono in grado di cambiare la partita e i biancoblù continuano a tenere in mano il pallino del gioco amministrando il risultato. Al 78’ i biancoblù amplificano il divario: azione personale con serpentina di Grazioso che raddoppia, in pieno recupero Teglia fa tris.