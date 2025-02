Promozione, Prima e Seconda categoria. Fari puntati sui derby di Follo e Santo Stefano

Nella 22ª giornata di Promozione spiccano i derby Follo-Tarros Sarzanese e Magra AzzurriBeverino. Interessante anche la sfida del ’Tanca’ tra il Canaletto, quarto in classifica e la Sammargheritese, terza. In Prima categoria da seguire in chiave play-off l’incontro del ‘Riboli’ tra Lavagna e Brugnato. Riprende il campionato di Seconda categoria, occhi sul big-match di Bottagna fra Vezzano, quinto in graduatoria, e la capolista Ceparana.

PROMOZIONE

Follo-Tarros Sarzanese (Follo ore 15 arbitro Garibaldi di Chiavari, assistenti Biggi di Genova e Spinetta di Spezia), Magra Azzurri-Intercomunale Beverino (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro De Longis di Chiavari, assistenti Selmi di Chiavari e Conti di Genova), Busalla-Forza e Coraggio (Busalla 15 arbitro Cekani, assistenti Crisafulli e Santina Delfino di Genova), Canaletto Sepor-Sammargheritese (Tanca 15 arbitro Fraticelli di Genova, assistenti Amadei di Genova e Franzese di Spezia), Don Bosco-San Desiderio (Cimma Pagliari 15 arbitro Donati di Chiavari, assistenti Castellucci e Brizzi di Spezia), Vallescrivia-Levanto (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Masini, assistenti Poggi e Calmatui di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Cadimare-Bolanese (Pieroni Pieve 15 Romeo della Spezia), Colli-Santerenzina (Castelnuovo Magra 10.30 Hamouda della Spezia), Lavagna-Brugnato (Riboli Lavagna 15 Salvetti della Spezia), Romito Magra-Riccò Le Rondini (Biggi Romito Magra 10.30 Sandri della Spezia).

SECONDA CATEGORIA

Magra Azzurri U21-Mamas Giovani (Camaiora Santo Stefano Magra 10.30 Morlacchi di Spezia), Polisportiva Monterosso-Lerici (Raso Scaramuccia Levanto 15.30 Guidi di Spezia), Rebocco-Speziasportale (Tanca 17 Coccoluto della Spezia), San Lazzaro Lunense-Calcio Popolare Spezia (Cristoni San Lazzaro 10.30 Della Monica di Spezia), Vezzano-Ceparana (Bottagna 10.30 Ravenna di Chiavari).