Promozione, primi squilli. Magra Azzurri ok nel derby. Cuccolo lancia il Canaletto

Buona la prima per Magra Azzurri e Canaletto nell’esordio nel campionato di Promozione. Il derby tra i ragazzi di Barletti e il Follo si accende nel finale quando i padroni di casa con Minotti sfruttano al meglio la respinta del portiere Agolli sull’azione da sinistra di Bojang. Al 95’ Carli va vicinissimo al pareggio, ma gli avversari salvano sulla linea. Successo anche per il Canaletto nella sfida interna contro la Calvarese. Al 17’ Mazzini si supera sulla botta a colpo sicuro di Calcagno. Al 42’ la più ghiotta delle occasioni è dei canarini con Smecca che a porta vuota colpisce la traversa. Al 55’ Lessona pareggia i conti dei legni, prima di farsi espellere all’88’. Nel frattempo la micidiale punizione di Cuccolo vale il definitivo 1-0. Pareggia il Don Bosco Spezia in trasferta a Genova contro l’Anpi Sport Casassa. Al 19’ i genovesi sbloccano il match con Venturelli. Al 24’ Marte si procura un penalty che Campagni realizza. Al 37’ dal dischetto Crosetti su rigore riporta in vantaggio i suoi. Al 71’ Napoletano trova il meritato 2-2- con un tiro che s’insacca all’angolo alto. La Tarros Sarzanese non va oltre lo 0-0 contro il San Cipriano. Il match al ’Luperi’ si apre con il gran tiro di Tonazzini respinto in calcio d’angolo e continua con azioni insistite dei locali tra cui spicca il salvataggio sulla linea sul tiro di Fabbiani. Partita al cardiopalma tra i locali dell’Angelo Baiardo e l’Intercomunale Beverino che si conclude sul 3-2. Dopo il 3-0, frutto delle reti di Peirotti, Ariozzo e Di Pietro, gli spezzini ritrovano entusiasmo, ma le marcature di Benmoumen al 77’ e di Lunghi all’85’, non bastano ad evitare il ko. Stesso destino per la Santerenzina che subisce un secco 0-3 in casa dal San Desiderio vittorioso grazie al gol di Casella al 18’ e la doppietta di Mereto. Da registrare la traversa colpita da Camara al 32’. Il Levanto blocca sullo 0-0 la corazzata Vallescrivia. Da segnalare la traversa di Barilari e la gran parata su Tuvo e Rosaia.

Ilaria Gallione