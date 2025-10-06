Promozione. Primo successo per il Pienza

Pienza

2

Dicomano

1

PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Ajdini (78’ Pecci), Guerra, Bianciardi, Pinsuti A. (47’ Mensini), Camillucci, Valente, Begnardi (49’ Vargiu), Doka (73’ Marku). A disposizione Barbieri, Pinsuti P., Barbetti, Chechi. All. Camillucci.

DICOMANO: Maionchi, Bacocci, Vignozzi, Somigli (82’ Salvadori), Pruneti, Lombardi, Zepponi, Valoriani, Campagna (83’ Gianassi), Belencetti, Nardoni. A disposizione Nardoni, Castri, Caramelli, Cosi, Carlucci, Alivernini, Centrone. All. Diotaiuti.

Arbitro: Schinco di Arezzo; assistenti Gentili di Grosseto e Norgiolini di Arezzo.

Reti: 6’ Campagna (r), 67’ Valente (r), 82’ Vargiu.

PIENZA – Prima preziosissima vittoria del Pienza in campionato. L’inizio però è tutto in salita e per un fallo di mano in area al 6’ Campagna trasforma per gli ospiti il rigore dell’1-0. I biancorossi reagiscono ma non riescono a concretizzare. Nella ripresa il Pienza al 67’ coglie il pareggio: il fallo di mano in area è dei fiorentini e Valente insacca dal dischetto. I locali ci credono e cercano la vittoria. Il 2-1 arriva all’82’ con un bel tiro da fuori area di Vargiu.

Giuseppe Stefanachi