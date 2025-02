Promozione. Prova d’orgoglio del Torrita, ma vince il Sansovino

SANSOVINO

2

TORRITA

1

SANSOVINO: Florindi, Virgillito, Gianneschi, Pasquinuzzi, Bruschi P., Gagliardi, Rosi, Bonechi R., Vasseur, Ricci M., Mirante. Panchina: Balucani, Chioccioli, Pascucci, Bongini, Pigazzini, Bigazzi, Croci, Imbrenda. Allenatore Chini

TORRITA: Bettoni, Mancini, Saventi, Bidini, Leti K., Verdiani, Bartoli, Cisse, El Bassraoui, Hilla, Soumahoro. Panchina: Pasqui, Bruni, Violi, Doda, Esposito, Diouf, Bianconi, Meacci. Allenatore Gifuni

Arbitro: Castrignano di Pontedera (Magnelli-Lila)

Reti: 11’ Bartoli, 27’ Rosi, 46’ Vasseur.

MONTE SAN SAVINO – Il testa coda del girone C di Promozione toscana va come da pronostico alla capolista che però deve sudare per battere la resistenza di un orgoglioso Torrita che pur senza il bomber Sacco era passato in vantaggio in avvio con Bartoli. La reazione dei padroni di casa porta al pari di Rosi poco prima della mezzora e al gol nel recupero del primo tempo di Vasseur. I generosi tentativi senesi della ripresa non cambiano il punteggio.