Promozione, quanti affari. Viviano diesse alla Fortis

Le società dilettantistiche fiorentine di Promozione vivono giorni intensi di calciomercato: queste le ultime novità. Alla Fortis Juventus del nuovo presidente Cosimo Santini c’è da registrare l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Emanuele Viviano ex Firenze Ovest e Montespertoli, fratello dell’ex viola Emiliano. Ora l’attenzione si sposta sulla scelta del nuovo tecnico, attesa nei prossimi giorni.

Alla Ginestra Fiorentina ci sarebbe una trattativa in corso per l’attaccante Marco De Tellis (’98), reduce da 8 gol con la maglia della Folgor Calenzano. Contestualmente la società deve correre ai ripari per l’uscita dell’esperto difensore Alessio Melaccio (’98) che lascia per motivi personali. Il direttore sportivo del Fiesole, Stefano Rossi, dopo le partenze degli attaccanti Andrea Gigli (Affrico) e Ayoub Rachidi (Audax Rufina), più quella del centrocampista Matteo Martini (verso San Piero a Sieve), è al lavoro per inserire non solo giocatori affermati, ma anche giovani promettenti con potenziale di crescita.

Nel Cerbaia si vociferano due inserimenti: Alessio Metafonti (’02), centrocampista ex Dicomano, e Lorenzo Paolini (’02), attaccante, proveniente dall’Olimpia Quarrata. Inoltre, sarebbe stato ingaggiato anche Francesco Esposito (’02), centrocampista ex Ginestra Fiorentina. Infine, colpo del Firenze Ovest che si è assicurato il duttile centrocampista Lorenzo Ridolfi (‘00), reduce dalle esperienze con Sestese, Scandicci e Viaccia. La società prosegue intanto la sua campagna acquisti, puntando ora su giovani promettenti classe 2006.

Giovanni Puleri