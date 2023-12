Promozione. Quanti rischi per il Grassina. E l’Affrico non può sbagliare

Oggi alle 14,30 si giocano le partite della 13ª e 15ª giornata. Riposa Casalguidi.

Girone A Maliseti-Luco (arbitro Bo di Livorno). Con i rientri di Cirillo e Marucelli, il Luco di Bellini si presenta al completo. Real Cerretese-Settimello (Enned di Firenze). Settimello senza Gambini, locali privi di Grasseschi.

Girone B Belvedere-Sestese (Ferrara di Piombino). La Sestese non avrà Bandinelli che andrà a giocare nel Las Vegas in 3ª categoria e Basolu infortunato. Locali senza Columbu. Castiglioncello-Porta Romana (Bernardini di Piombino). Dopo la sconfitta nel recupero con i Colli Marittimi (2-1), per il Porta Romana è un altro esame importante. Assente Spinelli. Montelupo-Lebowski (Monti di Firenze). Dopo il 4-2 in Coppa Italia sul S.Miniato, Lebowski privo di Mulas, Calbi e Celentano. Locali senza Alicontri.

Girone C Affrico-Alberoro (Danesi di Pistoia). All’Affrico di Tognozzi manca solo Nuti infortunato. Grassina-Lucignano (Fatticcioni di Carrara). Senza Metafonti rossoverdi con Baccini, Alfarano e Simoni vogliono rialzarsi. Montagnano-Fiesole (Baldasseroni di Pistoia). Oltre a Mariotti nel Fiesole non ci sarà anche Mina. Tornano in rosa Righi, Bonini, Gherdovic e Lapo Calamai. Sansovino-Antella (Bruni di Siena). Antella priva di Tacconi e Maresca. Settignanese-Montalcino (Improda di Empoli). Padroni di casa orfani di Monetti e Giustarini, ma con nuovi arrivati: Marchetti e Daddi. Gli anticipi di ieri: Dicomano-Larcianese (2-0), San Marco Avenza-San Piero a Sieve (0-1) e Subbiano-Chiantigiana (2-1).