Promozione: qui Lampo Meridien. Si respira delusione per il derby buttato in pieno recupero

Delusione nell’ambiente del Lampo Meridien per la rete subita in pieno recupero nel derby della Valdinievole contro i "cugini" del Mosummano. Una vittoria ampiamente meritata per i padroni di casa è svanita per una disattenzione difensiva nell’incredulità del pubblico assiepato sulle tribune dei "Giardinetti". La rete del pareggio del Monsummano è nata da un calcio d’angolo, con il reparto difensivo locale schierato. Era il 93’, in pieno recupero. E nonostante il pareggio subito ’a freddo’, un minuto dopo il Lampo Meridien ha avuto una doppia clamorosa occasione per riportarsi in vantaggio, ma tra l’incredulità e amarezza dei tifosi, la palla non è voluta entrare. Per tutti i novanta minuti la formazione di mister Federico Magrini (foto), che lamentava numerose assenze per infortunio, ha cercato di conquistare l’intera posta in palio. Ha giocato bene, dando importanti segnali di vitalità e determinazione. Ha creato molto e fallito tante occasioni e quando si sbaglia troppo, poi si viene puniti, come è successo, con la rete subita al 93. Una gara comunque bella, un derby della Valdinievole emozionante, alla quale ha assistito un discreto numero di spettatori.

m.m.