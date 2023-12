Promozione: qui Larcianese. La sveglia suona tardi. E ora la classifica è meno rassicurante

Passo indietro della Larcianese che nella trasferta giocata sul campo del Dicomano subisce una sconfitta per due reti a zero, sulla quale c’è poco da dire. I locali hanno giocato meglio, mostrando maggiore convinzione e determinazione e alla fine hanno meritato la conquista dei tre punti. Un primo tempo decisamente brutto per la formazione di mister Maurizio Cerasa (foto), durante il quale ha subito la pressione offensiva dei locali che hanno approcciato alla gara con un piglio decisamente diverso. Sicuramente la squadra viola ha giocato meglio nel secondo tempo, quando però era già in svantaggio di due reti. La punta Guarisa in un paio di occasioni ha cercato di riaprirla, ma ha trovato davanti un ottimo portiere, bravo a parare e a evitare che gli ospiti potessero risalire la china. A seguito di questa sconfitta la situazione nella classifica generale per la squadra viola diventa meno rassicurante. Ha solo tre punti di vantaggio dalla zone play out e domenica giocherà in casa con il forte Real Cerretese, contro la quale sarà importante raccogliere punti. Urge invertire la rotta per evitare di ritrovarsi impantanati in zone di bassa classifica, con l’aggravio di pressione che ne conseguirebbe.

m.m.