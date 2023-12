Promozione: qui Monsummano. Un punto guadagnato: "Bella prestazione, ma c’è da lavorare»

L’Intercomunale Monsummano porta a casa un punto, al termine del derby giocato contro la Lampo Meridien ai "Giardinetti" di Lamporecchio. Al gol segnato da Del Fa al 38’ del primo tempo, risponde la rete dell’1-1 finale, siglata da Goti a tempo quasi scaduto, e siglata dal centrocampista sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Questo punto è molto importante per la compagine amaranto guidata da mister Matteoni, che così sale a quota 20 punti nel girone A di Promozione, dove attualmente occupa l’ottava posizione. A fine gara il ds Daniele Fanucci (foto) ha commentato: "Rispetto alle altre volte, non abbiamo fatto una bella partita. Però noi ci prendiamo questo punto che è molto pesante. Si spera di recuperare qualche ragazzo, per avere qualche cambio in più, visto che purtroppo hanno quasi sempre giocato i soliti, soprattutto nelle ultime gare". Fanucci ha elogiato anche l’apporto che hanno dato i due volti nuovi dell’Intercomunale, ossia Tardiola e Sordi, e ha concluso dicendo che "c’è ancora da lavorare, per migliorare quanto di buono è stato fatto finora. Mancano tre gare al termine del girone d’andata, che dovremo giocare contro Castelnuovo Garfagnana, Larcianese e Viaccia. La classifica è tuttora buona, ma visto che siamo lì, andrebbe fatto quel passettino in avanti, per vedere se si riesce a fare qualcosa di meglio".

Simone Lo Iacono