Promozione: qui Ponsacco. "Non più primi? Non obbligatorio»

Il sorpasso che l’Atletico Maremma ha effettuato in classifica sui Mobilieri Ponsacco distanziando i rossoblu di due lunghezze non ha smosso in casa ponsacchina alcun richiamo. Soltanto i tifosi, soffiano, a toni bassi, "abbiamo perso due punti". Pungendo l’allenatore sullo scavalcamento, mister Polzella non ostenta alcuna preoccupazione esprimendo la sua visione con chiarezza: "Nessuno ci ha detto che dobbiamo restare sempre al comando. Comunque – sostiene con fermezza il mister – non è un problema. Abbiamo fatto una buona gara sul sintetico dove il Castelfiorentino è a proprio agio e dove Saline e Ginestra ci hanno lasciato le penne. Abbiamo colpito un palo con Sciapi e una traversa con Taraj contenendo le loro iniziative pericolose sempre frenate dal nostro portiere Campinotti". Valutazione equilibrata di Polzella che in queste sei giornate ha fatto scendere in campo per 9,10 undicesimi gli stessi uomini, ed ha Castelfiorentino ha sostituito in corsa contemporaneamente quattro giocatori.

Prudenza o assalto mister?:

"La sostituzione simultanea di quattro dei nostri, mirava altro che a difendersi, bensì a disorientare l’avversario e portare a casa la vittoria. Non è andata ma i ragazzi hanno tenuto bene per l’intero incontro"

Mister la squadra di Lorenzini dell’Atletico Maremma sta mostrando il suo vero volto, è davvero l’avversario più difficile per il Ponsacco?

"In una fase iniziale tante squadre si scoprono più che outsiders, altre invece pagano a sorpresa l’avvio vedi Orbetello. La squadra maremmana ha atleti giusti per la categoria, la società e motivata dai risultati dei campionati precedenti- Due anni orsono si sono classificati terzi, le scorsa stagione sono arrivati secondi. E vista la loro partenza si stanno dimostrando temibili. Francamente però, l’unico nostro pensiero attualmente è rivolto a domenica dove incontreremo al Comunale il San Miniato Basso".

Luciano Lombardi