Promozione. Real Cerretese, fantastico tris nella ripresa

INT. MONSUMMANO

0

REAL CERRETESE

3

INT. MONSUMMANO – Grasso; Dal Porto (23’ pt Saquella), Perillo, Vitiello, Citti, Agnorelli, Moncini (15’ st Benvenuti), Goti (15’ st Antonelli), Andrada (15’ st Citera), Sabatino (22’ st Malucchi), Ferrara. A disposizione: Ciottoli, Bachechi, Covino, Romani. All: Matteoni.

REAL CERRETESE – Battini; Tolaini, Grasseschi, Meucci (33’ st Cerboni), Michelotti, Mordagna, Fedi (25’ st Fioravanti), Nieri (37’ st Pagliai), Melani, Bouhafa, Menconi. A disposizione: Nigro, Lamberti, Tramacere, Lapi, Pisano, Masoni. All: Petroni.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 11’ st Menconi, 15’ st Fedi, 33’ st Melani.

MONSUMMANO - Prova di forza della Real Cerretese, che allo "Strulli" di Monsummano Terme si impone per 3-0 sui padroni di casa dell’Intercomunale. Le reti che permettono alla formazione giallo-verde di espugnare l’impianto sportivo amaranto, le siglano Menconi, Fedi e Melani nella ripresa. Gara gradevole e ben giocata da entrambe le formazioni sin dall’inizio. Bouhafa tira da buona posizione dopo pochi minuti, ma mette fuori. Poco dopo ci prova Ferrara, ma il tiro non impegna più di tanto Battini, che para senza problemi. Il numero dieci allenato da Petroni è veramente in vena. Attorno alla mezzora di gioco, centra il palo sugli sviluppi di un corner, e subisce poi un fallo da Vitiello in area di rigore monsummanese, che porta al penalty per la Cerretese: siamo al 48’del primo tempo, ma Bouhafa si fa ipnotizzare da Grasso, che gli para la conclusione tentata dal dischetto. Al 54’ i padroni di casa restano in dieci: Perillo viene espulso da Bigongiari, per aver messo le mani in faccia a un avversario. La partita si mette così in discesa per la Real Cerretese, che passa due minuti dopo con Menconi, con un bel tiro da fuori area, che si insacca alle spalle di Grasso. Al 60’ Fedi costruisce da solo l’azione del raddoppio, che lo porta a battere ancora una volta Grasso. La terza rete arriva al 78’, con Melani che deposita in fondo al sacco il più semplice degli assist che Menconi gli possa fare.

Simone Lo Iacono