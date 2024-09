PROMOZIONE. Real Cerretese, superato il collaudo. Bouhafa e Melani sono subito in forma

Trovare la condizione è il principale obiettivo di questo periodo per ogni squadra che si sta preparando al debutto in campionato e la Real Cerretese, team di Promozione, non fa eccezione. Sono arrivate indicazioni confortanti dalla prima uscita contro lo Spedalino Le Querci, neopromossa in Prima Categoria. Spinelli e Cianchini non hanno giocato per problemi fisici mentre Chiavacci e Lamberti in questi giorni si sono potuti allenare poco e Safina è appena rientrato dal viaggio di nozze, ma nel complesso mister Petroni può dirsi soddisfatto. Nel primo tempo il tecnico ha schierato Battini tra i pali, una difesa a 4 con Bargellini a destra, Chiavacci e Tramacere centrali e Monti a sinistra, Meucci come vertice basso del centrocampo e Lelli e Safina ai suoi fianchi. Davanti il tridente ha visto agire capitan Melani centrale e i giovani Pieri e Bosco sulle fasce. Nella ripresa, invece, i biancoverdi si sono ripresentati in campo con Pannocchia in porta, Novi terzino destro al posto di Bargellini, spostato al centro al fianco di Lamberti con Monti confermato a sinistra. In mediana solo Nieri sostituisce Safina, mentre in attacco si ricompone il trio delle meraviglie con Melani a destra, bomber Bouhafa centrale e Fedi a sinistra. Per la cronaca la sfida si è chiusa sul 2-0 per la Real Cerretese grazie alle reti dei soliti Melani e Bouhafa. I medicei torneranno in campo domani sera alle 20.30 al Palatresi contro il Montalbano Cecina (Seconda Categoria). Poi sabato, riposando nel turno di coppa, ospiteranno i pari categoria del San Miniato Basso per un nuovo collaudo.