Promozione. Real Cerretese, trasferta insidiosa. Il Castello ospita Massa Valpiana

Archiviata l’eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia di Promozione per mano della Sansovino, la Real Cerretese torna ad immergersi nel campionato con l’obiettivo di difendere il proprio primato nel girone A. Oggi alle 15 i ‘medicei’ saranno però di scena al Lapenta di Firenze per affrontare la ‘matricola terribile’ Cubino. I padroni di casa sono infatti ottavi con 39 punti, 25 dei quali conquistati proprio sul campo amico, dove finora hanno vinto 7 delle 11 gare disputate perdendo in una sola occasione. Volata a più sei sul Pietrasanta domenica scorsa la Real Cerretese, vittoriosa 1-0 all’andata al Palatresi, deve però tenere il passo per continuare a coltivare il sogno chiamato Eccellenza.

Nel raggruppamento B, invece, sempre questo pomeriggio alle 15 un galvanizzato Montelupo andrà a Larderello a far visita al Geotermica, mentre al Neri di Castelfiorentino i gialloblù valdelsani ospiteranno il quotato Massa Valpiana. Partiamo dagli amaranto, per i quali sarà fondamentale portare a casa altri tre punti per consolidare la posizione in classifica, ed accorciare sulle altre per stare dentro i play-off. La Geotermica è a sua volta però alla disperata ricerca di punti per ottenere la salvezza e all’andata uscì comunque sconfitta solo di misura al Castellani di Montelupo. Chiudendo con il match del Castelfiorentino United, infine, i ragazzi di mister Bartalucci sono in salute e con il morale alto dopo i quattro risultati utili di fila (due vittorie ed altrettanti pareggi). Tuttavia il Massa Valpiana, vittorioso 2-1 all’andata, ha ampiamente dimostrato di meritare l’attuale terza posizione in classifica, ma in trasferta non vince dal 3-2 a Cerbaia val di Pesa dello scorso 12 gennaio.

Si.Ci.