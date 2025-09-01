Promozione. Reggello sorprende il Fiesole. L’Ovest inizia con il piede giusto

Anche le prime gare del triangolare del 1° turno di Coppa Italia di Promozione, hanno suscitato subito tanto interesse e risultati sorprendenti. Alcune squadre hanno mostrato una forma tutt’altro che ottimale, probabilmente dovuto al periodo di preparazione, con le gambe ancora pesanti e i meccanismi di gioco da oliare. Domenica prossima si giocheranno le 2° gare mentre le 3° partite il 17 settembre.

Ginestra F.na - Cerbaia 1-0. (ha riposato la Sancascianese). La Ginestra di Rizzo brinda subito all’esordio in Coppa con una vittoria. Dopo un primo tempo dominato dai locali, andati in gol con Chiani, la ripresa ha visto un Cerbaia di Cei più incisivo, ma poco preciso nelle finalizzazioni. In particolare, Cirri ha sprecato un’occasione clamorosa per il pareggio a porta vuota, come pure l’occasione sprecata da. La Ginestra, ha saputo chiudere i varchi difensivi per proteggere il risultato. Domenica si giocherà: Cerbaia-Sancascianese.

Settimello-Jolo 2-1 (Cubino). Dopo il fischio d’inizio Cavicchi sblocca subito il risultato rendendo la partita molto interessante con un palo colpito da Ascolese e due occasioni sprecate da Mina. Al 90’ proprio Ascolese rimetteva il risultato in parità. Ma la tenacia di Testaguzza al 96’ regalava la vittoria alla sua squadra. Domenica: Jolo-Cubino.

Firenze Ovest-Barberino Tavarnelle 1-0 (Lebowski). Parte subito con la marcia giusta l’Ovest di Sacconi che grazie al gol di Petracci al 20’ piega di misura un volenteroso Barberino Tavarnelle. I padroni di casa sono stati cinici a sfruttare la propria occasione, mentre gli ospiti, sfortunati, hanno visto una mischia colpire la traversa, sfiorando il pareggio. Espulso per proteste l’allenatore ospite, Stefano Lacchi.

Resco Reggello-Fiesole 1-0 (Settignanese). Debutto con successo per la neopromossa Resco Reggello di Mori, che si aggiudica la gara grazie a Piantini, autore del gol decisivo al 31’. La partita è stata sostanzialmente equilibrata, con diverse occasioni fallite da entrambe le squadre, a testimonianza di un meccanismo di gioco ancora da perfezionare.

Luco-San Piero a Sieve 1-0. (Fortis Juventus). Con un risultato di misura, il Luco si aggiudica il derby contro il San Piero a Sieve. La rete decisiva è arrivata nella ripresa grazie a Romanelli, che ha trovato il guizzo vincente per battere il portiere avversario, Becchi. Proprio quest’ultimo in precedenza, è stato strepitoso su una conclusione di Marucelli, evitando un passivo peggiore per i suoi. Da segnalare anche un palo colpito da Morozzi.

G. Puleri