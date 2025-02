Promozione. Riccipetitoni è il nuovo mister dello Young Santarcangelo

Domenico Riccipetitoni è il nuovo allenatore dello Young Santarcangelo. Il club clementino ha annunciato ieri il nome del tecnico che prende il posto in panchina di Nadir Bianchi, esonerato dal club dopo il terzo pareggio consecutivo, quello di domenica scorsa al ’Valentino Mazzola’ contro il Classe. Ora per il Young inizia un nuovo corso. Riccipetitoni arriva in Romagna dopo l’esperienza al Corticella (serie D). E unel corso della sua carriera, ha allenato in piazze importanti come Cesena, Bologna, San Marino, Imola e Ravenna. Principalmente nei settori giovanili. "Un bagaglio importante – spiegano dal club clementino – che oggi lo porta qui, pronto a immergersi in un nuovo progetto che ha definito fin da subito intrigante e motivante, con la volontà di dare continuità al lavoro svolto finora e di mettere massimo impegno per far crescere la squadra".

"Affronterò questa sfida con grande entusiasmo – dice il nuovo mister dei gialloblù – cercando di entrare subito in sintonia con i ragazzi. Il confronto con loro sarà fondamentale per conoscerne al meglio le caratteristiche e lavorare per valorizzare tutto il loro potenziale nel minor tempo possibile. Per me è importante creare un calcio che coinvolga emotivamente, che accenda passione ed entusiasmo. Non voglio guardare la classifica, perché adesso sarà fondamentale concentrarsi sul lavoro quotidiano e sulla crescita della squadra, passo dopo passo". Non manca un pensiero per chi lo ha preceduto. "Ringrazio il mister che ha lavorato prima di me, perché ha portato i ragazzi a un certo livello e i risultati parlano per lui. Ora il nostro compito è continuare su questa strada con determinazione". Classifica alla mano, perché alla fine quella conta, a nove giornate dal termine della regular season lo Young Santarcangelo viaggia al terzo posto, con tre punti di distacco dal Fratta Terme e il doppio dalla capolista Misano. Quindici vittorie, otto pareggi e solo due sconfitte è quello che mister Bianchi lascia in eredità a Riccipetitoni. Che domenica, dopo gli allenamenti di questa settimana con la sua nuova squadra, debutterà sulla panchina dei romagnoli nei novanta minuti sul campo dello Sparta Castelbolognese.