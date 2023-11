Promozione. Rimondi, un gol pesante. Consandolo torna a sorridere

Trebbo 79

0

Consandolo

1

TREBBO 79: Locchi, Vespignani, D. Corroppoli (10’ st Castagnoli), Varchetta (10’ st Arteritano), S. Corroppoli (20’ st Puzzo), Puggioli, Fabbri (20’ st Scanabissi), Dadina, Cini, Mauro, Puopolo (30’ st Mezgour). All.: Valtorta.

CONSANDOLO: Lesi, Gaiani, Bianconi, Brandolini, Liri, Trentini, Castelli (7’ st Giovannini), Rimondi, Colino (20’ st Morona), Badjie (15’ st Giberti), Baglietti (25’ st Mazzoni). All.: Dirani.

Arbitro: Coppola di Imola.

Rete: 7’ pt Rimondi (C).

Dopo due sconfitte contro le quotate Atletico Castenaso e Osteria Grande, il Consandolo torna a vincere. I ragazzi di mister Dirani si sono imposti per 0-1 in casa del Trebbo e hanno conquistato un successo che permette loro di rientrare nei giochi per la scalata alle posizioni di vertice. Al 7’ fallo laterale di Gaiani da 25 metri che spiove in area di rigore, dove Colino vede l’inserimento di Rimondi e serve il compagno, il quale buca l’estremo difensore e sblocca le marcature. Gli ospiti vogliono mettere alle corde i padroni di casa e chiudere la gara, ma peccano di freddezza e precisione: capitan Trentini e compagni creano un’infinità di palle gol, tuttavia non sono in grado di finalizzare le molteplice occasioni e, nella prima frazione, non trovano il raddoppio.

Nella ripresa il Consandolo non concede nulla agli avversari e amministra il vantaggio addormentando la partita: il risultato è un secondo tempo senza azioni da gol e privo di emozioni per gli spettatori a bordo campo. Neanche le sostituzioni di mister Dirani cambiano le sorti del match e i rossoblù non riescono a trovare la via della rete, anzi rischiano di essere beffati. I locali, infatti, rimangono vivi per tutto il secondo tempo e, in pieno recupero, giocano un brutto scherzo ai ferraresi. Al 94’ è punizione per il Consandolo dalla trequarti avversaria: la giocata indietro viene intercettata e Cini sfiora il pareggio. Sospiro di sollievo e i rossoblù tornano a casa con i tre punti.