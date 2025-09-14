Promozione: riposa il Gallo, X Martiri a Porotto col Valsanterno. Derby Casumaro-Masi Torello. Centese in casa col Granamica

Primo derby stagionale in Promozione, con Casumaro e Masi Torello Voghiera che si troveranno di fronte al "Merighi" in una sfida aperta ad ogni pronostico. Entrambe le formazioni arrivano infatti da un positivo avvio di campionato, col Casumaro vera macchina da gol e il Masi che ha impressionato all’esordio col Bentivoglio e non ha demeritato neppure con l’Msp Calcio, nonostante la beffa nel finale. Ci si aspetta una partita combattuta, coi padroni di casa che partono forse leggermente favoriti, ma con l’undici di mister Ferrari pronto a sorprendere ancora. Per il Casumaro, in caso di vittoria, l’opportunità di salire a sette punti e dar seguito ad un avvio di stagione mai così positivo negli ultimi anni. Cerca la svolta invece la Centese, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare: l’avversario è un Granamica in piena costruzione, alla ricerca ancora della sua identità, e il cui bottino è stato fin qui molto esiguo, con due ko netti contro Msp Calcio e Casumaro (nove gol subiti in 180 minuti). La X Martiri ospita in casa il Valsanterno per riprendere la marcia dopo il ko esterno con la Dozzese, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca: i ‘porottesi’ subiscono poco ma fanno altrettanta fatica a concretizzare, e la sfida di oggi è un’opportunità per mettere in mostra un gioco un po’ più fluido, soprattutto nella metà campo offensiva. Turno di riposo infine per il Gallo, ancora al palo con due sconfitte su due, ma fiducioso di muovere in fretta la propria classifica: gli uomini di mister Zambrini stanno lavorando sodo per affinare alcuni meccanismi. Domenica prossima sarà infatti trasferta sul campo del Petroniano Idea Calcio.

j.c.