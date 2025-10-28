Promozione. Risalgono Gallo e Centese. X Martiri e Casumaro ai piani alti

E’ un turno che ha particolarmente sorriso alle ferraresi, quello che si è giocato la scorsa domenica in Promozione. Il Casumaro ha dato seguito al suo filotto positivo grazie all’1-1 agguantato sul campo della Virtus Castelfranco, formazione in lotta per la salvezza che ha venduto cara la pelle. Gli uomini di mister Rambaldi hanno reagito all’iniziale svantaggio pareggiando grazie alla rete di Pressato, e portandosi a casa un punto che nel complesso dà continuità al buon avvio di campionato delle ‘lumache’.

L’exploit di giornata è della Centese, che centra il secondo successo di fila, sbancando il difficile campo del Faro Gaggio Montano: chiuso sotto 1-0 il primo tempo, nella ripresa la Centese è scesa in campo con un altro piglio, ribaltando completamente il punteggio. Di Baravelli, Bonacorsi e Marchesini le reti che hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-1 in favore dell’undici di Di Ruocco, che sale a quota 13 punti a ridosso della zona playoff.

Pareggio casalingo a reti inviolate per la X Martiri, fermata dall’Msp Calcio: mister Bolognesi può in ogni caso sorridere per una classifica ottima (17 punti a -3 dalla capolista Valsanterno) ed una difesa imperforabile (appena 4 gol subiti in 9 partite).

Ingrana il Gallo, che trova la seconda vittoria di fila nello scontro salvezza con il Granamica: finisce 3-1 per gli amaranto grazie alle reti di Berto, Cottone e Vitali, che replicano alla marcatura ospite di Mantovani. I neopromossi allenati da mister Zambrini salgono così a quota 8 punti, agganciando in classifica il Masi Torello Voghiera. Masi che impatta 1-1 sul campo dell’Atletico Castenaso: il gol di Giberti regala ai ‘torelli’ un punto prezioso che dà morale ad un gruppo giovane che dovrà sudare fino alla fine per conquistare la salvezza.

Domani sera i derby Casumaro-X Martiri e Masi-Gallo.