Promozione. Riscatto Casumaro nella ripresa. Con tre reti agguanta il Felsina
Casumaro 3 Felsina 3 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Ceneri (1’ st Farina), D’Elia (1’ st Barbieri), Daniel, Catozzo, Lodi, Chinappi (1’ st Pressato),...
CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Ceneri (1’ st Farina), D’Elia (1’ st Barbieri), Daniel, Catozzo, Lodi, Chinappi (1’ st Pressato), Govoni. All.: Rambaldi.
FELSINA: Maiella, Brunori, Fratti, Marchesi, Greco, Mastellari, Moscato (48’ st Di Mascio), Gamberini, Conde, Betti, Marchi (26’ st Tanoh). All.: Buttignon.
Arbitro: Giardino di Modena.
Reti: 8’ pt Marchesi (F), 12’ pt Conde (F), 19’ pt Brunori (F), 3’ st Benini (C), 6’ st Catozzo (C), 46’ st Benini (C).
Note: ammoniti: Benini (C), Mastellari (F).
IL CASUMARO agguanta in extremis il Felsina, finisce 3-3 in un pareggio mozzafiato. Nella prima frazione occasione Felsina al 7’, Brunori crossa, colpo di testa di Conde poco sopra la traversa. Al 9’ subito goal ospite, Marchesi dal limite insacca alla destra di Saccenti. Raddoppio immediato, al 12’ Benini anticipa un lancio del Felsina, appoggia per Saccenti che manca il rinvio, Conde segna a porta vuota. Al 15’ tiro da sinistra di Lodi, parata di Maiella. Ancora Casumaro al 16’, Govoni fuori di poco a sinistra. Al 19’ cross dalla sinistra del Felsina, Brunori si fa trovare pronto dalla destra che con un tap-in porta i suoi sullo 0-3. Al 30’ Cross di Daniel dalla destra, Govoni di testa manca la porta. Al 34’ tiro dal limite dell’area di Conde, palo destro. Il primo tempo si esaurisce con un dominio degli ospiti. Mister Rambaldi effettua tre sostituzioni, per cambiare le sorti della gara. E subito viene ripagato, al 3’ del secondo tempo il Casumaro subisce fallo in area, Benini trasforma il rigore spiazzando Maiella: 1-3. Continua forte la formazione di casa che raddoppia al 6’, gran tiro da fuori area di Catozzo che insacca a destra di Maiella, per il 2-3. Al 19’ occasione per Govoni davanti a Maiella dopo una respinta, di poco fuori. Al 22’ lancio di Lodi verso sinistra per Pressato, serve Govoni al tiro, rimpallato. Al 24’ tira Marchi, respinge Saccenti. Al 28’ Daniel velenoso, Maiella scarica in angolo. Continua a spingere il Casumaro, al 34’ Vinci da fuori area tira di poco a lato. Al 46’ tocco di mano in area su cross di Govoni, Benini batte il rigore e segna di nuovo, regalando il pari ai suoi.
