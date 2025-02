Promozione. Rivoluzione Portuense, via Mariani e Bonarrigo. In panchina torna Baiesi

Dalla finale playoff all’esonero dopo meno di un anno. Da mesi i rapporti erano burrascosi, finché la società ha deciso di chiudere i rapporti. Triste parabola a Portomaggiore per Paolo Mariani e il suo staff, esonerato dalla Portuense. Era subentrato a Ruggero Ricci con una situazione di classifica precaria, poi risollevata con un’entusiasmata cavalcata alle prime posizioni. Fatale all’ormai ex allenatore rossonero la sconfitta interna con lo Junior Corticella per 3-1, con l’encefalogramma piatto quanto a gioco, aggressività e atteggiamento in campo. Sono stati licenziati anche il direttore sportivo Christian Bonarrigo e il preparatore atletico Claudio Fusconi, che aveva gestito l’ultimo mese in panchina per la lunga squalifica di Mariani. Per effetto di questa ampia epurazione il nuovo allenatore è una scelta interna, vale a dire Alessandro Baiesi (nella foto), attuale direttore generale, che sarà affiancato dall’allenatore della Juniors Elite. "Ci siamo accorti che i ragazzi non seguivano le disposizioni dell’allenatore – spiega le ragioni dell’esonero il segretario Marcello Rinaldi – e serviva una scossa per provare a raggiungere la salvezza. Al momento siamo salvi, ma in crisi di risultati". Domani per la gara interna con l’Atletico Castenaso la Portuense giocherà per la prima volta nel nuovo impianto in erba sintetica, un investimento di oltre un milione di euro, finanziato dal Pnrr. Si entrerà dalla solita entrata principale dello stadio "Bellini", poi si seguirà un ingresso separato, fino alla tribunetta. Il nuovo impianto sportivo è riservato soprattutto al settore giovanile, ma anche alla prima squadra se necessario nel periodo invernale per salvaguardare il campo centrale. Tornando all’esonero, "il direttore generale Baiesi ci ha comunicato l’esonero lunedì sera – spiega Paolo Mariani –. La salvezza è ancora alla portata? Credo di sì, anche se i problemi sono tanti. Auguro il meglio alla Portuense e ai giocatori".

Franco Vanini