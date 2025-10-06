Promozione. Rozzi non basta per spuntarla. Lo Jolo scivola nella tana del Luco

Luco

2

Jolo

1

LUCO: Falsettini, Mengozzi, Trotta (77’ Marucelli Tobia) Pieri (65’ Bini) Marucelli Teo, Buzzigoli Morozzi (90’ Pelagatti) Privitera (84’ Lemmi) Guidotti, Serotti, Parri (68’ Turini) A disp.:Foschi, Rossi, Becchi, Nikaj. All.:Privitera.

JOLO: Cuorvo, Melani (62’ Scozzari) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi (85’ D’Alò) D’Agati (70’ Ascolese) Marchio, Vannini (62’ Tomberli) Verdi (73’ Rossi) Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Ruscillo, Lo Iacono.

Arbitro: Gregorio Maria Manduzio della sezione di Livorno, coadiuvato da Alessia Lisi di Empoli e Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli.

Reti:14’ Guidotti, 33’ Rozzi, 71’ Privitera.

Un ko in trasferta, il secondo consecutivo, maturato nel match di ieri valido per la quarta giornata del campionato di Promozione 2025/26. E’ il risultato fatto registrare ieri dallo Jolo in trasferta nel Mugello, al quale non è bastato un gol d’astuzia di Rozzi. Un incontro equilibrato, che ha visto i padroni di casa andare in vantaggio poco prima del quarto d’ora. E dopo il pareggio degli uomini di mister Ambrosio, con il primo tempo conclusosi sul parziale di 1-1. Privitera dalla distanza ha riportato avanti i mugellani e nonostante l’ultimo scorcio di gara abbia visto i calciatori pratesi prendere definitivamente in mano il pallino del gioco, è mancato l’assalto decisivo per agguantare nuovamente il pareggio. Una sconfitta che lascia lo Jolo a quota 4 punti nel girone A, in un raggruppamento comunque equilibrato.

E dopo il canonico giorno di riposo per ricaricare le batterie, da domani l’attenzione andrà alla prossima sfida, che vedrà il sodalizio pratese ricevere al Fantaccini il Firenze Ovest. In quello che sembra uno scontro-salvezza anticipato: una vittoria farebbe la differenza anche sul piano psicologico. "Nella parte finale della partita abbiamo assediato gli avversari, senza riuscire però ad essere pericolosi – ha commentato il direttore sportivo Leonardo Pomponio (foto) – il gioco c’è, ed è un ottimo punto di partenza. Dobbiamo però portare a casa i punti".

Giovanni Fiorentino