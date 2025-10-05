Promozione. Rufina-Pontassieve, che derby. E l’Ovest aspetta il San Piero
Oggi, alle 15:30, gare della 4ª. Girone A Settimello-Urbino Taccola (arbitro: Lo Bello di Siena). Locali senza Francini, Calabretta, Lenzini...
Oggi, alle 15:30, gare della 4ª.
Girone A Settimello-Urbino Taccola (arbitro: Lo Bello di Siena). Locali senza Francini, Calabretta, Lenzini e Luka. Rientra Calugi. Firenze Ovest-San Piero a Sieve (Norci di Arezzo). Ospiti privi di Maenza, rientra Becchi. Luco-Jolo (Manduzio di Livorno). Privitera non potrà disporre di Romanelli e Caprio indisponibili. Montelupo-Cubino (Cellai di Firenze). Cubino al completo. San Marco Avenza-Fortis (Bianchi di Lucca). Alla Fortis manca solo Veraldi.
Girone B Barberino Tav.llePiombino (Sow di Pistoia). Lacchi non potrà disporre dei centrocampisti Marchi e Bianchi. Castelfiorentino-Ginestra (Varnagallo di Pontedera). L’allenatore Rizzo deve fare a meno di Pierucci e Paoli. Cerbaia-A. Maremma (Di Galante di Pontedera). Al "Nesi" il Cerbaia schiera il nuovo attaccante, Di Fiandra (’04). Massa Valpiana-Sancascianese (Luciani di Livorno). La squadra di Latini recupera Magistri.
Girone C Rufina-Pontassieve (Travaglione di Siena). Rufina senza il solo Di Vico, ospiti al completo. Lebowski-Alberoro (Venuti sez. Valdarno). Lebowski privo di Fratini, rientra Solvi. Foiano-Fiesole (Cipullo di Siena). Fiesole senza Olivieri. Pienza-Dicomano (Schinco di Arezzo). Padroni di casa con Guerra, Dicomano privo di Pecorai squalificato. Resco Reggello-Acquaviva (Paolini di Arezzo). Tutti disponibili. Settignanese-Sinalunghese (Menchini di Viareggio). Assente Iania, rientra Cosmi.
Gli anticipi: Pietrasanta-Ponte Buggianese 3-0 e S. Miniato Basso-Colli Marittimi 1-0, Cortona-Montagnano 1-1.
G. Pul.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su