Promozione. Sabato il derby. E’ sfida tra Pienza e Sinalunghese

Anticipato a sabato alle 14,30 il derby tra Pienza e Sinalunghese, valido per l’ottava giornata del girone C di Promozione. Gli umori dei due team sono diversi: i biancorossi, già nettamente sconfitti dalla formazione di Testini nella sfida di Coppa, vengono da un ko per 3-0 contro l’Alberoro mentre i rossoblu hanno vinto all’ultimo tuffo contro il Fiesole grazie al rigore di Bucaletti. Tre punti sudati che hanno confermato il primato, a +3 sulla Settignanese. "E’ stata una partita molto combattuta – ha detto Testini – contro una squadra giovane che ha giocato a viso aperto mettendoci anche in difficoltà. Nonostante questo abbiamo creato molto, seppur concedendo qualcosa. Per fortuna il nostro portiere Marini è stato molto bravo. Sono contento perché ci abbia creduto fino alla fine per tre punti molto preziosi. Ho grossa stima dei ragazzi che alleno e credo che possiamo fare qualcosa di importante ma il campionato è lungo e la classifica non va guardata". La Sinalunghese si è unita al cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Caroni, storico tecnico originario di Sinalunga: "La sua passione, la sua dedizione e la sua umanità hanno lasciato un segno profondo nella società e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo".