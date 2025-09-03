PROMOZIONE. San Costanzo show

Domenica (con gli immancabili anticipi al sabato) prende il via il campionato di Promozione 2025-26. Ci sono naturalmente curiosità e aspettative, con squadre che punteranno alla salvezza e anche a qualcosa di più e squadre che vorranno primeggiare per poi fare il salto di categoria. Nove (una in più delle due precedenti stagioni) le compagini della provincia di Pesaro-Urbino che faranno parte del girone A. Il torneo di Promozione istituito nel 1912 per indicare il secondo livello del calcio italiano, la sua vera fisonomia l’assunse nel 1967, subendo poi nel 1991, con l’istituzione dell’Eccellenza, il declassamento alla terza divisione dilettantistica della Marche. D’obbligo l’impiego per questa stagione di almeno 2 under: 1 nato dal 1-1-2006 in poi e 1 nato dal 1- 1- 2007 in poi.

Intanto nello scorso fine settimana ci sono state le prove generali con la prima partita di Coppa Italia valevole per i sedicesimi di finale. Pari e patta tra il Lunano e il Tavullia Valfoglia, due squadre che hanno ben operato nel mercato estivo.

Ancora da rodare la macchina della Pergolese uscita sconfitta a Ostra mentre ha fatto subito la voce grossa in quel di Calcinelli la neo promossa San Costanzo Marottese (foto mister Carta).

Ha colto a Pesaro contro il Vismara il suo primo successo stagionale in una partita ufficiale il Gabicce Gradara. Il Villa San Martino pur facendo la sua parte ha dovuto lasciare l’intera sposta in palio all’Alma Fano, ma i ragazzi di mister Crisantempi hanno dimostrato avere tanta virtù. Ora la prossima partita di questa competizione si giocherà mercoledì 17 settembre.

