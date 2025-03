Promozione. Sansovino capolista spettatrice. La sfida Subbiano-Casentino

Trascorrerà una domenica da spettatrice la Sansovino, con la testa alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo allo stadio delle Due Strade quando alle 20 affronterà il Sangiuliano. La squadra di Chini insegue quello che potrebbe essere uno storico double, ma almeno per il campionato ci sarà da aspettare. Già perchè il maltempo che si è abbattuto sulla Toscana ha imposto il rinvio delle partite legate alle formazioni fiorentine e così Sansovino-Luco si recupererà più avanti. L’attenzione adesso si sposta sul derby tra il Subbiano di Guidotti e il Casentino Academy (ore 15). Se la squadra di Bonini non dovesse fare risultato piano in casa dei gialloblù potrebbe consegnare il primo match point ai savinesi quando recupereranno la partita interessata. Per il Viciomaggio è necessario vincere e non solo muovere classifica in casa di un Pontassieve che invece insegue un posto sul trenino playoff. I biancoverdi sono penultimi con 22 punti e devono ricucire i tre puntini margine dall’Alleanza Giovanile Dicomano che non scenderà però in campo contro l’Audax Rufina causa maltempo. A tal proposito rinviata anche Pienza-San Piero a Sieve. Le altre partite in programma sono quelle tra Settignanese e Fiesole, e Torrita-Chiantigiana. Ovviamente le condizioni meteo e soprattutto come risponderanno i terreni di gioco messi a dura prova dal maltempo sono due variabili che andranno comunque considerate fino alla fine.

M.M.