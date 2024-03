Promozione, Sansovino contro la Settignanese (ore 15). Giusti, esame Affrico. C’è Alberoro-Grassina

Impegno casalingo per la Sansovino di Enrico Testini che alle 15 ospiterà la Settignanese. Una partita che si lega a quella che andrà in scena a Subbiano dove sul proprio campo la squadra di Giusti (ex Sansovino) riceverà la capolista Affrico. Si rinnova quindi il duello a distanza tra la Sansovino, seconda, e l’Affrico capolista, divise da soli cinque punti in classifica. Inutile sototlineare quanto e come i tifosi della Sansovino sperano nel colpaccio interno puntando sulla verve di Miccio, Mirante, Nikolla e compagni per accorciare sui rivali fiorentini. Per quanto riguarda l’Alberoro, la formazione di Bernacchia avrà vita difficile contro il Grassina, terzo della classe atteso questo pomeriggio sul campo dei rossoblù, che vedono a due punti il quinto posto. Intanto il Montagnano di Laurenzi, risalito con forza al quarto posto, darà vista ad un vero e proprio esame di maturità contro l’Antella, formazione che ha solo due punti di ritardo sui torelli e che sogna di tornare alla grande in zona playoff. Per il Casentino Academy trasferta in casa del Pienza mentre il Lucignano di Gennaioli, ultimo in classifica, è atteso in casa della Chiantigiana che naviga a ridosso del quinto posto. Chiude il programma di questa giornata Montalcino-Torrenieri. C’è da aspettarsi una vera rivoluzione della classifica visto che dal quinto al decimo posto ci sono solamente due punti di differenza.