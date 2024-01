Promozione, Sansovino in casa contro l’ex Peruzzi. Il Pienza per Testini. Alberoro: test Antella

Scende in campo alle 14.30 il campionato di Promozione e per le aretine ecco una giornata a dir poco calda. La Sansovino dopo l’eliminazione dalla Coppa si può concentrare solo sul campionato, per ridurre il distacco di sette punti dall’Affrico. Occhio però all’avversario di questo pomeriggio, il Pienza di Peruzzi, penultimo in classifica. La capolista Affrico riceverà il Casentino Academy che avrà una sorta di prova di maturità, mentre il Grassina, secondo a pari merito con la Sansovino, sarà di scena in casa del Torrenieri. Per l’Alberoro di Marco Bernacchia, reduce invece dal passaggio in Coppa Italia ai quarti di finale grazie alla vittoria sull’Affrico, ecco un altro bel banco di prova. I rossoblù sono attesi infatti questo pomeriggio sul campo dell’Antella che ha 24 punti, tre in più dell’Alberoro, ed è quarta in classifica. Sarà quindi uno scontro diretto delicato.

Il Montagnano di Laurenzi invece cerca di allungare la serie utile allontanandosi sempre più dalla zona rossa. Per D’abbrunzo e compagni ecco lo scontro diretto contro il Torrita che ha tre lunghezze di margine sui torelli. Chi vince oggi si tiene lontano da posizioni scomode. Il Subbiano riceverà in casa il Fiesole mentre il fanalino di coda Lucignano di Gennaioli avrà il suo bel da fare contro la Settignanese che attende gli amaranto. Chiude il quadro di questa giornata la sfida tra Chiantigiana e Montalcino.