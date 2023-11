PROMOZIONE. Sansovino ora è dura. Testini a meno sette. E ora c’è l’Affrico

Tre vittorie e quattro pareggi per un totale di 13 punti, frutto anche di 15 gol fatti e 9 incassati. Numeri che valgono una posizione sul podio del girone C di Promozione. Un trend decisamente buone se non si trattasse di una corazzata come quella della Sansovino che domenica ha registrato il primo ko della stagione in casa della Settignanese. Un passo falso che unito ai recenti pareggi, insieme a qualche infortunio di troppo, ha visto la Sansovino scivolare a meno sette dalla vetta dove c’è l’Affrico, e al secondo posto il Grassina (16 punti). Il torneo è ancora lungo ma serve una reazione fin dal prossimo turno. Parlare di un campionato da riaprire è prematuro ma domenica visto che arriverà a Monte San Savino la capolista Affrico sarà necessario vincere senza se e senza me per accorciare e tenere vivi i giochi.