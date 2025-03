Promozione. Sansovino sogna l’Eccellenza. Derby Viciomaggio-Montagnano

Con nove punti di margine sulla seconda la Sansovino di Chini cerca un altro passo in avanti verso la matematica promozione e il ritorno in Eccellenza. Gli arancioblù non vogliono lasciare punti per strada e l’obiettivo è chiudere i giochi prima possibile. Oggi pomeriggio alle 15 in casa della Settignanese gli arancioblù si affideranno alla verve di Vasseur e compagni per il colpaccio contro i fiorentini che non sono certo squadra da sottovalutare.

Il Casentino Academy di Bonini dovrà vedersela in casa contro San Piero a Sieve, attardato di sei punti dal secondo posto, e che vuole rientrare in zona playoff. Derby interessante quello tra Viciomaggio e Montagnano. I biancoverdi sono pericolosamente penultimi al momento, mentre i torelli vorrebbero giocarsi il tutto per tutto per risalire magari fino al sole degli spareggi, anche se il divario di sette punti è duro da colmare.

Per il Subbiano di Guidotti obiettivo fare punti in casa del Luco. Quattro punti separano fiorentini e gialloblù in quello che è un incontro in grado di regalare maggiore tranquillità alla formazione del Subbiano in caso di risultato positivo. L’Alberoro sarà impegnato in casa contro il fanalino di coda Torrita con l’unico obiettivo dei tre punti per ricordare al meglio Carlo Tonioni, recentemente scomparso.

Il programma di questa giornata si completerà quindi con Chiantigiana-Pontassieve e Fiesole-Audax Rufina. Ieri pomeriggio pari a reti bianche tra Alleanza Giovanile Dicomano e Pienza.

Matteo Marzotti