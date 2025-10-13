PROMOZIONE. Satalino e Bazzani: così il Faro Gaggio conquista il derby

Gol e spettacolo nella settima giornata del girone C di Promozione. Dopo i due derby ferraresi andati in scena sabato in anticipo (e che hanno visto prevalere la Centese 4-3 sul Casumaro ed i X Martiri 1-0 sul Masi Torello Voghiera), ieri pomeriggio sono andate in scena le altre sei sfide di questo turno (in cui, a riposare, sono stati gli imolesi della Dozzese).

Nel big match di giornata, il Faro Gaggio, sotto 1-0, si è aggiudicato 2-1 in rimonta l’atteso derby contro l’Msp e si è portato così al secondo posto in solitaria in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Valsanterno (che ha espugnato 2-1 il non semplice terreno di gioco del Petroniano).

In terza posizione, si trova invece il Valsetta Lagaro che, pur con maggiore fatica rispetto alle previsioni iniziali, ha regolato 3-2 tra le mura amiche il fanalino di coda del campionato Granamica (ancora fermo a quota zero punti in graduatoria).

Nell’altro derby offerto da questo settimo turno di stagione regolare, l’Atletico Castenaso ha strapazzato con un roboante 4-1 il Felsina mentre il Bentivoglio – indicato in estate come assoluta favorita per la vittoria, ma reduce da un’evidente crisi di risultati – è riuscito a rialzarsi andando a espugnare con il punteggio di 2-0 il campo della Virtus Castelfranco.