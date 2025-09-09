Promozione - Sconfitte per San Pietro in Vincoli, Classe e Sparta Castel Bolognese. Convincono Bagnacavallo e Reno. Cervia, tris all’esordio

La seconda giornata del campionato di Promozione ha regalato subito emozioni e risultati significativi per le squadre della provincia di Ravenna. Nel girone D il Bagnacavallo si è sbloccato con un successo largo e convincente: i biancorossi hanno superato per 4-1 il Roncofreddo grazie a una ripresa scoppiettante. A rompere l’equilibrio è stato il bomber Ndiaye con una doppietta ravvicinata, tra il 40’ e il 50’, subito seguita dal tris firmato da Calderoni al 52’. A chiudere i conti ci ha pensato Camara Mamadou all’85’, mentre in precedenza, per gli ospiti, era arrivato soltanto il gol della bandiera di Khayat all’81’. Una vittoria netta e senza troppe discussioni, che rilancia le ambizioni della squadra di casa dopo lo stop della prima giornata a Civitella, maturato al 90’.

Tre punti anche per la Reno Sant’Alberto, capace di regolare di misura il Civitella. A decidere il confronto è stata una rete di Quarta al 64’, che ha premiato la costanza della formazione ravennate, brava a gestire il vantaggio fino al triplice fischio e a conquistare così il primo successo stagionale. Di grande spessore è stato l’impatto del Cervia United che, dopo aver osservato il turno di riposo, ha debuttato con un risultato decisamente incoraggiante. I gialloblù hanno infatti espugnato 3-0 il campo del Bellaria Idea Marina. Le reti della formazione cervese sono state segnate da Masciullo (55’), Melandri (77’) e Merloni (82’).

Di segno opposto il bilancio di San Pietro in Vincoli e Classe. La formazione biancorossa è caduta sul campo della Savignanese: decisivo il gol di Angeli al 39’ del primo tempo, che ha fissato l’1-0 finale e lasciato i ragazzi di Polidori ancora fermi a zero punti. Lo Spiv è caduto 1-0 in trasferta nella tana della Stella San Giuliano. A segnare il gol decisivo dei riminesi è stato Gabrielli al 55’.

Nel girone C lo Sparta Castel Bolognese, dopo il pari all’esordio, ha dovuto arrendersi 3-1 in casa al Faro di Gaggio Montano. Passato in svantaggio per il gol di Peri al 21’, i castellani hanno pareggiato con Pirazzoli al 48’, ma poi sono crollati nella ripresa sotto la doppietta di Lenzi (68’ e 72’).