Promozione scoppiettante. Cervia ribalta l’Edelweiss. Classe, ritorno alla vittoria. Per lo Spiv tre punti d’oro

Quattro vittorie e un pareggio ‘eroico’. È l’incredibile il bottino messo a segno delle 5 ravennati nell’ultimo weekend, nel campionato di Promozione. Una partenza ad handicap ha caratterizzato il 4-1 corsaro del Cervia United sul sintetico dell’antistadio Morgagni di Forlì nel testacoda contro l’Edelweiss, terzultimo. Un po’ a sorpresa, i padroni di casa erano passati in vantaggio al 15’ con Ferrani. Il pareggio di Nicolini al 32’ aveva riportato il risultato in parità. Poi, la formazione di mister Montanari, ha dilagato nella ripresa con Angeli (4’), Merloni (23’) e Pasolini (46’). Con questo risultato, i gialloblù – in condominio con uno straripante Riccione (6-3 da 2-3 al Diegaro) – si sono ulteriormente avvicinati al 3° posto del Santarcangelo, che ora dista solo 7 lunghezze. L’obiettivo è ridurre il ritardo ad almeno -6, in modo da riattivare il meccanismo del playoff.

L’ottava rete stagionale di Andalò (tutte su azione), realizzata al 23’ della ripresa, ha permesso al Classe di sconfiggere la Stella San Giuliano e di tornare al successo dopo 4 turni. La vittoria, importantissima per il morale della truppa di mister Polidori, ha consentito ai biancorossi di consolidare la settima posizione in classifica e di allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo. Di grande spessore è anche il 3-1 che il San Pietro in Vincoli ha rifilato al Forlimpopoli. La formazione di mister Delmastio ha sbloccato il risultato al 22’ con Borgini. In avvio di ripresa, fra l’8’ e il 9’, è arrivato l’uno-due che in pratica ha chiuso i discorsi, grazie alle reti di Maretti e Dalla Malva. Il gol di Dall’Ara al 30’, ha tenuto vivo il match, anche se l’inerzia è rimasta in mano ai verdeblù. Coi 3 punti incamerati, lo Spiv ha agganciato la Savignaese al 10° posto, portando a +9 il margine sull’attuale zona playoff, ovvero proprio sugli artusiani.

Una mezza impresa l’ha compiuta lo Sparta Castel Bolognese, capace, fra le mura amiche del ‘Bolognini’, di imporre lo 0-0 al Santarcangelo, 3° della classe. I rossoblù di mister Merenda hanno giocato in 10 dall’8’ della ripresa per l’espulsione di Alessandrini (2 gialli nel volgere di 3’), e si sono salvati in zona Cesarini per il miracolo del portiere Baldani sulla conclusione del bomber Sorrentino. L’impresa di giornata è tuttavia quella messa a segno dal fanalino di coda Frugesport (seconda vittoria consecutiva), che ha sconfitto 1-0 il Bakia Cesenatico con la terza rete stagionale di Mambelli, siglata al 30’ del 1° tempo.

La classifica marcatori: 19 reti Longobardi (Diegaro); 17 Spadaro (Fratta Terme); 16 Pasolini (Cervia) e Fedeli (Savignanese); 14 Sorrentino (Santarcangelo); 13 Gravina (Misano);