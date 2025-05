Promozione: Semifinali Play Off per l'Eccellenza con Larcianese e Fiesole

In Promozione, oggi alle ore 16, sono in programma le semifinali degli spareggi play off fra le seconde classificate dei tre gironi: Larcianese (girone A), Atletico Maremma (girone B), Fiesole (girone C), più il San Giuliano vincitore della Coppa Italia. Per regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti, verranno giocati i tempi supplementari. Con ulteriore parità si effettueranno i rigore. Le due squadre si affronteranno domenica 18 allo stadio Bozzi per un posto in Eccellenza. La partita che ci interessa da vicino è Larcianese-Fiesole che si gioca al Castellani di Montelupo (arbitro Mascelloni di Grosseto) con un Fiesole che non vuole smettere di sognare. Per la formazione, il tecnico Selvaggio dovrà rinunciare a Picchi squalificato e al capitano Fantechi, mentre tornano a disposizione Meini e il portiere Mariotti. Tutti confidano nelle giocate vincenti del solito Gigli (nella foto), di Rachidi e Failli. La Larcianese si presenta senza Bagni infortunato e Iannello squalificato. Infine, l’altra semifinale play off si gioca a Badesse, fra San Giuliano-Atletico Maremma.

G. Puleri