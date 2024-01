Promozione. Sestese a S. Miniato. In palio c’è il primato. Fiesole, che esame

Le gare odierne in programma alle 14,30.

Girone A

Lampo Meridien-San Piero a Sieve (arbitro Corti di Prato). San Piero privo di Barzagli e del tecnico Signorini squalificati. Pontremolese-Settimello (arbitro Bigongiari di Lucca). Giannini non avrà Kowalski, Manetti, Lepri e Traore. Rientra Giusti. Cerretese-Dicomano (arbitro Iglio di Pistoia). Per questa trasferta Dicomano senza Marchese e Reggioli; rientrano Carnevale e Pantiferi. Locali senza Bouhafa.

Girone B

San Miniato-Sestese (arbitro Mauro di Pistoia). Scontro al vertice con Sestese priva di Ciotola, locali senza Vanni. Sant’Andrea-Lebowski (arbitro Sorvillo di Piombino). Lebowski decimato per le assenze di Rossi, Frutti, Fornai e Gualandi. Rientrano Mazzoni e Magnelli. Belvedere-Porta Romana (arbitro Poggianti di Livorno). I fiorentini privi di Pinzauti e con Diaby in dubbio. Fregoli e D’Angelo assenti per i locali, mentre Harea e Faenzi sono disponibili.

Girone C

Affrico-Fiesole (arbitro Castorina di Lucca). Un derby interessante con alcune assenze: Castellani e Nuti per la capolista. Nel Fiesole fuori Mariotti e Marchi, pronti Cicalini e Toccafondi. Grassina-Casentino (arbitro Bulletti di Pistoia). Rossoverdi privi di Mazzoni, Colasuono, Natale, Caschetto e Metafonti. Subbiano-Antella 99 (arbitro Marchi di Siena). Sfida di spessore senza Marmorini e Panzieri, mentre nell’Antella non ci sarà Picchi. Settignanese-Alberoro (arbitro Bello di Empoli). Milanesi può contare su Bagnoli e Capanni tornati in gruppo.

Gli anticipi di ieri: Viaccia-Monsummano (1-2), mentre Casalguidi-Viareggio è stata rinviata a mercoledì per il maltempo.

G. Pul.