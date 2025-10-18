Promozione. Settimello-Cubino, aria d’alta quota

Alle 15,30, si gioca oggi l’anticipo della 6ª giornata del girone A, Settimello-Cubino, arbitro Sinca di Firenze. Lo stadio ’Neto’ sarà teatro di una partitissima di rilevanza con l’arrivo della capolista Cubino, guidata dal tecnico Bonciani, che può richiamare una cornice di pubblico significativa. La squadra di casa del tecnico Francesco Giannini che sta attraversando un buon momento, è determinata ad affrontare l’impegno con il massimo carisma e piglio tattico, nonostante le significative defezioni che riguardano elementi chiave come Lenzini, Luka, Fiumi e Marchi. Una nota positiva per il Settimello, riguarda il rientro del centrocampista Francini, il cui apporto è considerato determinante per le dinamiche del collettivo. Anche il Cubino dovrà rinunciare a Tacchi e Peluri. Atteso il debutto del neo-acquisto Filippo Viganò (’04), centrocampista classe ‘04 proveniente dall’Antella, su cui si concentrano notevoli aspettative.

Infine, per il girone B, oggi si anticipa anche Castelfiorentino-Mob. Ponsacco (arbitro Venuti sez. Valdarno).

G. Pul.